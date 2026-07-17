Exposition d’arts plastiques, Clap Ciné, Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Exposition d’arts plastiques 19 et 20 septembre Clap Ciné Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

L’association des Arts plastiques propose, en partenariat avec la commune, une exposition consacrée au thème « Le Canet d’hier et d’aujourd’hui ».

Peintures, dessins, collages et techniques mixtes mettront en lumière le patrimoine, les paysages, l’évolution urbaine et la vie locale de la ville, à travers des œuvres originales réalisées par les adhérents.

Clap Ciné Avenue Guy Drut, 66140 Canet-en-Roussillon, France Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468735093 https://canet.clapcine.fr Parking sur place.

L’association des Arts Plasqtiques propose une exposition sur le thème : “Le Canet d’hier et d’aujourd’hui”, en partenariat avec la commune.

©mairie de Canet en Roussillon