Exposition David CHAMBARD Galerie Fleury LODEVE

Informations pratiques

La Galerie Fleury de Lodève est honorée d’accrocher sur ses murs les œuvres d’un artiste

incroyable, le peintre David Chambard.

« Partir à l’aventure … avec la peinture »

est le titre de la monographie présentée à cette occasion retraçant 50 années de création.

Exposée en galerie à Paris, aux USA, en Chine, son œuvre est multiforme, poétique, libre.