UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · LODEVE

Exposition David CHAMBARD Galerie Fleury LODEVE

vendredi 3 juillet 2026 · Galerie Fleury · LODEVE

Exposition David CHAMBARD Galerie Fleury LODEVE

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:00
Heure de fin
19:00
Lieu
Galerie Fleury
Adresse
10 RUE DU CARDINAL FLEURY
Ville
34700 LODEVE
Département
Hérault

La Galerie Fleury de Lodève est honorée d’accrocher sur ses murs les œuvres d’un artiste
incroyable, le peintre David Chambard.

« Partir à l’aventure … avec la peinture »
est le titre de la monographie présentée à cette occasion retraçant 50 années de création.
Exposée en galerie à Paris, aux USA, en Chine, son œuvre est multiforme, poétique, libre.

À voir aussi à Lodève (Hérault)