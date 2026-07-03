AGENDA · LODEVE
Exposition David CHAMBARD Galerie Fleury LODEVE
vendredi 3 juillet 2026 · Galerie Fleury · LODEVE
Informations pratiques
La Galerie Fleury de Lodève est honorée d’accrocher sur ses murs les œuvres d’un artiste
incroyable, le peintre David Chambard.
« Partir à l’aventure … avec la peinture »
est le titre de la monographie présentée à cette occasion retraçant 50 années de création.
Exposée en galerie à Paris, aux USA, en Chine, son œuvre est multiforme, poétique, libre.
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