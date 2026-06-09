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FETE NATIONALE 2026 Lodève

FETE NATIONALE 2026 Lodève lundi 13 juillet 2026.

Adresse : PARC MUNICIPALE

Ville : 34700 Lodève

Département : Hérault

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Lodève

FETE NATIONALE 2026

PARC MUNICIPALE Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14

Fête Nationale à Lodève 2026
Fête Nationale à Lodève

Les Sapeurs-Pompiers de Lodève et la Ville de Lodève vous donnent rendez-vous au Parc Municipal pour une soirée festive et conviviale.

Dimanche 13 juillet 2026:
19h00 Bal des Sapeurs-Pompiers avec DJ Get Down
Buvette et restauration sur place
22h30 Grand feu d’artifice
️ Entrée gratuite

Réservation des repas
06 41 70 53 68

Mardi 14 juillet 2026
18h Cérémonie officielle de la Fête Nationale.

Entrée libre Venez nombreux pour partager cette belle soirée en toute convivialité et de danser sous les étoiles !   .

PARC MUNICIPALE Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 03 90 

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English :

Fête Nationale in Lodève 2026

L’événement FETE NATIONALE 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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