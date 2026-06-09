FETE NATIONALE 2026 Lodève
FETE NATIONALE 2026 Lodève lundi 13 juillet 2026.
Lodève
FETE NATIONALE 2026
PARC MUNICIPALE Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14
Fête Nationale à Lodève 2026
Fête Nationale à Lodève
Les Sapeurs-Pompiers de Lodève et la Ville de Lodève vous donnent rendez-vous au Parc Municipal pour une soirée festive et conviviale.
Dimanche 13 juillet 2026:
19h00 Bal des Sapeurs-Pompiers avec DJ Get Down
Buvette et restauration sur place
22h30 Grand feu d’artifice
️ Entrée gratuite
Réservation des repas
06 41 70 53 68
Mardi 14 juillet 2026
18h Cérémonie officielle de la Fête Nationale.
Entrée libre Venez nombreux pour partager cette belle soirée en toute convivialité et de danser sous les étoiles ! .
PARC MUNICIPALE Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 03 90
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English :
Fête Nationale in Lodève 2026
L’événement FETE NATIONALE 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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