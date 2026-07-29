Exposition Day for Night BP 40287 Angoulême
mercredi 18 novembre 2026 · BP 40287 · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Exposition Day for Night
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-18
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-11-18
Le FRAC Poitou-Charentes propose un parcours d’œuvres en résonance avec la saison du Théâtre, à découvrir comme autant d’indices d’une histoire qui invite à traverser le temps en flottant.
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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
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English :
The FRAC Poitou-Charentes presents a curated selection of works that resonate with the theater season—to be discovered as clues to a story that invites viewers to float through time.
L’événement Exposition Day for Night Angoulême a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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