Exposition Day for Night BP 40287 Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Exposition Day for Night

BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-18

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-11-18

Le FRAC Poitou-Charentes propose un parcours d’œuvres en résonance avec la saison du Théâtre, à découvrir comme autant d’indices d’une histoire qui invite à traverser le temps en flottant.

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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

The FRAC Poitou-Charentes presents a curated selection of works that resonate with the theater season—to be discovered as clues to a story that invites viewers to float through time.

L’événement Exposition Day for Night Angoulême a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême