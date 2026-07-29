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AGENDA · Angoulême

Exposition Day for Night BP 40287 Angoulême

mercredi 18 novembre 2026 · BP 40287 · Angoulême

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Lieu
BP 40287
Adresse
Avenue des Maréchaux
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Exposition Day for Night

BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-18
fin : 2026-12-17

Date(s) :
2026-11-18

Le FRAC Poitou-Charentes propose un parcours d’œuvres en résonance avec la saison du Théâtre, à découvrir comme autant d’indices d’une histoire qui invite à traverser le temps en flottant.
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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61  infos@theatre-angouleme.org

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English :

The FRAC Poitou-Charentes presents a curated selection of works that resonate with the theater season—to be discovered as clues to a story that invites viewers to float through time.

L’événement Exposition Day for Night Angoulême a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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