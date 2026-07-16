Exposition de Adéla Souckova, Une série d’apocalypses partielles continues – Galerie Dix9, Galerie Dix9, Paris

Informations pratiques

Exposition de Adéla Souckova, Une série d’apocalypses partielles continues – Galerie Dix9 12 novembre 2026 – 9 janvier 2027 Galerie Dix9 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T14:00:00+01:00 – 2026-11-12T20:00:00+01:00

Fin : 2027-01-09T14:00:00+01:00 – 2027-01-09T20:00:00+01:00

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, la Galerie DIX9 présente en novembre une exposition personnelle à Paris de l’artiste tchèque Adela Součková, Une série d’apocalypses partielles continues, sous le commissariat d’Azad Asifovich.

L’exposition prend à rebours une lecture occidentale de l’apocalypse comme fin absolue. Elle propose une relation aux paysages fondée sur le dialogue et critique les logiques coloniales, transformant un fatalisme extractiviste en une suite de fins continues ancrées dans le réel. Elle propose ainsi une succession de basculements, où chaque fin agit comme seuil, comme transformation en cours. À travers un ensemble de pièces, Součková construit des régimes d’images où coexistent la disparition, la persistance et la réactivation.

Ses œuvres associent impressions photographiques sur textiles teints, dessins, gestes et superpositions. La photographie n’y est jamais fixe : elle est reprise, altérée, prolongée. Deux temporalités s’y croisent : celle, instantanée, du déclenchement photographique, et celle, longue et répétitive, des processus de teinture et de dessin qui rejouent les paysages photographiés. Les images deviennent des surfaces vivantes, traversées par des temporalités multiples et des récits en tension.

Ancrée dans des pratiques vernaculaires, des cosmologies non linéaires et des techniques artisanales, sa démarche engage une réflexion sur les cycles, les corps et les systèmes de pouvoir. L’exposition se déploie comme une constellation d’états intermédiaires, où l’apocalypse n’est plus une rupture, mais une condition continue.

*Cette exposition à la Galerie Dix9 se tient en parallèle avec celle organisée par le Centre Pompidou au Panthéon, où l’artiste présente une installation de 7m de long.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Dix9 19 rue des Filles du Calvaire, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Enfants-Rouges Paris Île-de-France +33 1 42 78 91 77 https://www.galeriedix9.com/ https://www.instagram.com/galeriedix9?igsh=MWtrYWx4ZHd2Y3pvag== [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Située dans le Marais à Paris, la Galerie Dix9 a ouvert ses portes fin 2007.

Hélène Lacharmoise, diplômée en Sciences Politiques (IEP Paris), s’est spécialisée en art contemporain et cinéma lors de ses études à l’Ecole du Louvre et à La Sorbonne.

La Galerie Dix9 vise à représenter durablement de jeunes artistes de tout pays, peu ou pas connus sur la scène française tout en cherchant à les promouvoir à l’international. Elle leur consacre souvent leur première exposition personnelle. Elle s’intéresse également à des artistes plus établis mais non représentés en France.

Poursuivant une ligne de programmation trés personnelle, la galerie privilégie le discours de l’artiste et sa pertinence avec le medium utilisé et s’intéresse notamment aux artistes jouant de la transversalité entre les arts.

Leur propos part du réel, qui peut être traité de façon réaliste ou non. Ils travaillent sur le passage et la mutation, à la recherche du passé dans un monde en devenir, entre illusion et objectivité, mémoire et oubli, réalité et fiction. Il y est question de durée et de temps, qu’il soit intime, social ou politique. Il y est aussi question d’identité et d’image, leur condition d’apparition et de perception. Métro Filles du Calvaire (M8), Oberkampf (M5)

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, la Galerie DIX9 présente en novembre une exposition personnelle à Paris de l’artiste tchèque Adela Součková, Une série d’apocalypses sous à…

©Emil Lombardo