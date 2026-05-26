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Exposition de Bruno Munari Frac Bretagne Rennes

Exposition de Bruno Munari Frac Bretagne Rennes

Exposition de Bruno Munari Frac Bretagne Rennes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Frac Bretagne

Adresse : 19 Avenue André Mussat, Rennes, France

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Exposition de Bruno Munari Frac Bretagne Rennes 20 juin – 20 septembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Une sélection d’éditions de l’artiste italien Bruno Munari, représentatives de sa capacité à réinventer l’imprimé comme objet ludique par l’expérimentation de formes, de matériaux et de couleurs.

Dévolu à la présentation d’initiatives éditoriales, le Mur du Fonds fait la part belle à la collection de livres d’artistes du Frac Bretagne ainsi qu’aux artistes, graphistes, éditrices et éditeurs et étudiant.es qui développent une approche originale de l’édition. Pendant cette période estivale, le Frac présente une sélection d’éditions de l’artiste italien Bruno Munari, représentatives de sa capacité à réinventer l’imprimé comme objet ludique par l’expérimentation de formes, de matériaux et de couleurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-20T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00.000+02:00

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Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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