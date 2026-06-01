Exposition de Bruno Munari, Frac Bretagne, Rennes
Exposition de Bruno Munari, Frac Bretagne, Rennes samedi 20 juin 2026.
Exposition de Bruno Munari 20 juin – 20 septembre Frac Bretagne Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T12:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dévolu à la présentation d’initiatives éditoriales, le Mur du Fonds fait la part belle à la collection de livres d’artistes du Frac Bretagne ainsi qu’aux artistes, graphistes, éditrices et éditeurs et étudiant.es qui développent une approche originale de l’édition. Pendant cette période estivale, le Frac présente une sélection d’éditions de l’artiste italien Bruno Munari, représentatives de sa capacité à réinventer l’imprimé comme objet ludique par l’expérimentation de formes, de matériaux et de couleurs.
Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Une sélection d’éditions de l’artiste italien Bruno Munari, représentatives de sa capacité à réinventer l’imprimé comme objet ludique par l’expérimentation de formes, de matériaux et de couleurs.
Bruno Munari, ‘Supplemento al dizionario italiano’, 2017. Collection de livres d’artistes du Frac Bretagne © Bruno Munari. Courtesy Corraini Edizion. Photo : Corraini Edizioni
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