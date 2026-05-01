Exposition de Bruno Schiepan à l’Atelier du Peu Rémalard Rémalard en Perche
Exposition de Bruno Schiepan à l’Atelier du Peu Rémalard Rémalard en Perche samedi 16 mai 2026.
Rémalard en Perche
Exposition de Bruno Schiepan à l’Atelier du Peu
Rémalard 14 Grande Cour Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16 22:00:00
Date(s) :
2026-05-16
L’Atelier du Peu, du presque rien ou de l’inaperçu est une invitation à désapprendre le regard automatique. Il nous oblige à ralentir, à devenir sensibles à ce qui est fragile, modeste, dissimulé. Une esthétique du nécessaire.
Le peu, dix oeuvres d’un artiste présentées chaque fois le temps d’un samedi de 15h à 22h au 14 Grande Cour à Rémalard.
Ce samedi, l’artiste invité est Bruno Schiepan. .
Rémalard 14 Grande Cour Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie
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English : Exposition de Bruno Schiepan à l’Atelier du Peu
L’événement Exposition de Bruno Schiepan à l’Atelier du Peu Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CdC Coeur du Perche
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