Exposition de cartes postales et de photographies, Club Cartophile Catalan, Canet-en-Roussillon
samedi 19 septembre 2026 · Club Cartophile Catalan · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Exposition de cartes postales et de photographies 19 et 20 septembre Club Cartophile Catalan Pyrénées-Orientales
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
L’association des Arts plastiques propose une exposition de cartes postales et de photographies anciennes de Canet-en-Roussillon, réalisées par le peintre Joaquim Juanola.
Club Cartophile Catalan 3 boulevard Tixador 66140 Canet en Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie
L’association des Arts Plasqtiques propose une exposition de cartes postales et de photos de Canet en Roussillon par le peintre Joaquim Juanola
©mairie de Canet en Roussillon
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