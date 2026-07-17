Exposition de cartes postales et de photographies, Club Cartophile Catalan, Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Exposition de cartes postales et de photographies 19 et 20 septembre Club Cartophile Catalan Pyrénées-Orientales

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

L’association des Arts plastiques propose une exposition de cartes postales et de photographies anciennes de Canet-en-Roussillon, réalisées par le peintre Joaquim Juanola.

Club Cartophile Catalan 3 boulevard Tixador 66140 Canet en Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie

L’association des Arts Plasqtiques propose une exposition de cartes postales et de photos de Canet en Roussillon par le peintre Joaquim Juanola

©mairie de Canet en Roussillon