Exposition de céramiques Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie

Exposition de céramiques

Place des Halles La Gare Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

2026-04-20

De 10h à 17h au local de la gare, 61140 Bagnoles de l’Orne

Découvrez une sélection artisanale de créations en céramique faites main pour la maison et le jardin. Vous y trouverez également une belle gamme de créations en tissu confectionnés avec créativité.

entrée libre

Renseignements Mme Lynn Williams 06 45 64 64 38

williams.lynn@yahoo.fr .

+33 2 33 37 85 66 williams.lynn@yahoo.fr

