Exposition de céramiques Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie
Exposition de céramiques Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie lundi 20 avril 2026.
Exposition de céramiques
Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-20
De 10h à 17h au local de la gare, 61140 Bagnoles de l’Orne
Découvrez une sélection artisanale de créations en céramique faites main pour la maison et le jardin. Vous y trouverez également une belle gamme de créations en tissu confectionnés avec créativité.
entrée libre
Renseignements Mme Lynn Williams 06 45 64 64 38
williams.lynn@yahoo.fr .
Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 williams.lynn@yahoo.fr
English : Exposition de céramiques
L’événement Exposition de céramiques Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2025-12-06 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne