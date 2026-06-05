Exposition de Chantal MÉTAYER Cholet
Exposition de Chantal MÉTAYER Cholet vendredi 5 juin 2026.
Cholet
Exposition de Chantal MÉTAYER
17 bis rue du Verger Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 15:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14
La galerie de l’Atelier des Arts Modernes de Cholet Invite l’artiste peintre, Chantal METAYER. .
17 bis rue du Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire atelier.des.arts.modernes@free.fr
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English :
L’événement Exposition de Chantal MÉTAYER Cholet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais
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