Cholet

Exposition de Chantal MÉTAYER

17 bis rue du Verger Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 15:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

La galerie de l’Atelier des Arts Modernes de Cholet Invite l’artiste peintre, Chantal METAYER. .

17 bis rue du Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire atelier.des.arts.modernes@free.fr

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English :

L’événement Exposition de Chantal MÉTAYER Cholet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais