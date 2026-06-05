Cholet

Soirée jeu de société

Cultura Cholet Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:00:00

fin : 2026-06-05 20:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Retrouvez-nous dans votre magasin Cultura de Cholet, pour une soirée jeux de société !

Venez découvrir les coups de coeur de notre équipe et faites le plein de jeux pour l’été.

Présence exceptionnelle de l’ASPTT Chaud les jeux qui vous fera découvrir 5 jeux à emporter dans votre valise ! .

Cultura Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 39 03 03 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée jeu de société Cholet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais