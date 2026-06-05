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Soirée jeu de société Cholet

Soirée jeu de société Cholet vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Cultura Cholet

Ville : 49300 Cholet

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Cholet

Soirée jeu de société

Cultura Cholet Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-05 20:00:00

Date(s) :
2026-06-05

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Cultura Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 39 03 03 03 

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English :

L’événement Soirée jeu de société Cholet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais

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