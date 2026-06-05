Soirée jeu de société Cholet
Soirée jeu de société Cholet vendredi 5 juin 2026.
Cholet
Soirée jeu de société
Cultura Cholet Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-05 20:00:00
Date(s) :
2026-06-05
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Présence exceptionnelle de l’ASPTT Chaud les jeux qui vous fera découvrir 5 jeux à emporter dans votre valise ! .
Cultura Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 39 03 03 03
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English :
L’événement Soirée jeu de société Cholet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais
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