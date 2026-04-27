Exposition de Christoph Dahlhausen La lumière du sud Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain Valaurie
Exposition de Christoph Dahlhausen La lumière du sud Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain Valaurie jeudi 7 mai 2026.
Valaurie
Exposition de Christoph Dahlhausen La lumière du sud
Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain 1 rue des écoles Valaurie Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-05-07
La couleur et la lumière, sous leurs multiples formes, occupent une place centrale dans la démarche de l’artiste. Au cœur de cette exposition, la lumière, à la fois médium et sujet, devient un langage porteur de joie, d’ouverture et de tolérance.
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Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain 1 rue des écoles Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-le-tour.fr
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English :
Color and light, in their many forms, occupy a central place in the artist?s approach. At the heart of this exhibition, light, both medium and subject, becomes a language of joy, openness and tolerance.
L’événement Exposition de Christoph Dahlhausen La lumière du sud Valaurie a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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