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Exposition de Christoph Dahlhausen La lumière du sud Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain Valaurie

Exposition de Christoph Dahlhausen La lumière du sud Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain Valaurie jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Maison de la Tour Centre d'Art Contemporain

Adresse : 1 rue des écoles

Ville : 26230 Valaurie

Département : Drôme

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Valaurie

Exposition de Christoph Dahlhausen La lumière du sud

Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain 1 rue des écoles Valaurie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-05-07

La couleur et la lumière, sous leurs multiples formes, occupent une place centrale dans la démarche de l’artiste. Au cœur de cette exposition, la lumière, à la fois médium et sujet, devient un langage porteur de joie, d’ouverture et de tolérance.
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Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain 1 rue des écoles Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29  contact@maison-de-le-tour.fr

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English :

Color and light, in their many forms, occupy a central place in the artist?s approach. At the heart of this exhibition, light, both medium and subject, becomes a language of joy, openness and tolerance.

L’événement Exposition de Christoph Dahlhausen La lumière du sud Valaurie a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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