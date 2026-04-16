Exposition de Claire BARTOLI et Oleksandr SCHVCHENKO Rue Charles Mathurin Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Exposition de Claire BARTOLI et Oleksandr SCHVCHENKO

Rue Charles Mathurin Chapelle Saint-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-18

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-18

Rencontre entre la peinture et sculpture .

Claire BARTOLI Sculpteur.

La main vivante remplit l’espace, bribes de monde…

Voyageurs de l’informe, les doigts glissent, la main se pose, ces pétales de peau magicienne redonnent forme à l’informe.

Pour sa main les lignes d’un chemin ou la trace d’un mot peut-être ?

C’est la part de l’ombre.

Alors elle jette des signes dans la terre, l’empreinte d’un songe.

Mes mains restez de chair troublée, éteignez l’oeil froid trop lointain dans ma tête.

Passent les ombres et lumières de vos présences qui passent, laissent leurs traces dans l’argile mouillé et s’impriment en creux de feu.

Oleksandr Schvchenko Peintre.

Cette exposition présente une série d’œuvres réalisées dans le style PhoenixFlux, un langage artistique né de l’expérience de la rupture, de l’exil et de la reconstruction intérieure.

Chaque tableau est conçu comme un objet de protection symbolique, un repère émotionnel dans un monde instable.

Les figures mythiques et archétypales représentent des forces universelles la mémoire, la transformation, la résilience et la lumière intérieure.

L’artiste est un vétéran, ayant traversé l’expérience directe de la guerre et du déracinement.

PhoenixFlux n’est pas seulement une peinture c’est un espace de silence, de force et de renaissance.

Samedi de 14h à 18h Du dimanche au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .

Rue Charles Mathurin Chapelle Saint-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

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English : Exposition de Claire BARTOLI et Oleksandr SCHVCHENKO

L’événement Exposition de Claire BARTOLI et Oleksandr SCHVCHENKO Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer