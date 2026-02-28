Munster

Exposition de crèches anciennes et actuelles

Rue de La République Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-21 09:00:00

fin : 2027-01-17 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Ces crèches surprennent, étonnent, questionnent. Dans les décors insolites d’un temple lumineux, d’une marcairie, d’un hameau alsacien, ou dans ceux plus traditionnels, d’une grotte ou d’une étable, toutes éclairent sur le sens de Noël.

Etape incontournable du Sentier des crèches d’Alsace , l’exposition permet au visiteur de découvrir librement et gratuitement plusieurs dizaines de crèches conçues, décorées et éclairées par une équipe d’artistes et de bénévoles de la Vallée de Munster des crèches traditionnelles installées dans des grottes ou des étables, mais aussi des crèches plus inattendues comme la crèche Zacharie, la crèche-temple, le hameau alsacien ou la crèche marcaire.

Matériau emblématique de la vallée, le bois est largement utilisé dans ces réalisations auxquelles s’ajoutent des tableaux et des sculptures. Cette exposition, qui

s’enrichit chaque année de nouvelles créations, permet d’approfondir le sens spirituel du Noël chrétien.

Pour bénéficier d’une visite commentée, appelez le 06 04 04 06 15. .

Rue de La République Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 04 04 06 15 isa.doll@laposte.net

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English :

These nativity scenes surprise, astonish and question. In the unusual settings of a luminous temple, a marcairie, an Alsatian hamlet, or the more traditional grotto or stable, they all shed light on the meaning of Christmas.

L’événement Exposition de crèches anciennes et actuelles Munster a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster