Châteauroux

Exposition de Dane Roux et Hervé Rochoux

16 Rue Grande Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-25

Dane Roux et Hervé Rochoux vont exposer à la galerie du 25 avril au 3 mai ! Venez découvrir les œuvres et partager un moment convivial !

Dane Roux et Hervé Rochoux vous proposent de découvrir leurs peintures lors de cette exposition. .

16 Rue Grande Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 38 79 39 71

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English :

Farid GUESMIA will be exhibiting his work at the gallery from March 15 to 28, including paintings, sculptures, miniatures and trompe l’oeil! Come and discover his works and share a convivial moment!

L’événement Exposition de Dane Roux et Hervé Rochoux Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme