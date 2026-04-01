Exposition de Dane Roux et Hervé Rochoux Châteauroux
Exposition de Dane Roux et Hervé Rochoux Châteauroux samedi 25 avril 2026.
Châteauroux
Exposition de Dane Roux et Hervé Rochoux
16 Rue Grande Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-25
Dane Roux et Hervé Rochoux vont exposer à la galerie du 25 avril au 3 mai ! Venez découvrir les œuvres et partager un moment convivial !
Dane Roux et Hervé Rochoux vous proposent de découvrir leurs peintures lors de cette exposition. .
16 Rue Grande Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 38 79 39 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Farid GUESMIA will be exhibiting his work at the gallery from March 15 to 28, including paintings, sculptures, miniatures and trompe l’oeil! Come and discover his works and share a convivial moment!
L’événement Exposition de Dane Roux et Hervé Rochoux Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme
À voir aussi à Châteauroux (Indre)
- Énigme à la médiathèque Châteauroux 21 avril 2026
- Chasse aux œufs solidaire Châteauroux 21 avril 2026
- Les animaux d’Elfie Châteauroux 23 avril 2026
- Jeu Vidéo Ultimate Chicken Horse Châteauroux 24 avril 2026
- Conférence Le bonheur d’être soi à la manière de George Sand Châteauroux 24 avril 2026