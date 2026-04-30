Exposition de Dessins Bénévent-l’Abbaye
Exposition de Dessins Bénévent-l’Abbaye jeudi 30 avril 2026.
Bénévent-l’Abbaye
Exposition de Dessins
Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 14:30:00
fin : 2026-05-23 18:30:00
Date(s) :
2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27
Michel TROUVAT propose un travail de dessin sensible et minutieux, nourri par un parcours entre pratique artistique et histoire de l’art. Formé à Paris, notamment à l’École du Louvre, il explore d’abord la gravure puis le dessin couleur. Il joue ainsi avec les superpositions des glacis et des fondus pour révéler toute la richesse des formes et des matières. Inspiré par les objets, les lieux et la mémoire qu’ils portent, Michel offre un regard délicat et profond sur ce qui nous entoure.
Gratuit. .
Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 16 98 animation.benevent@gmail.com
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English : Exposition de Dessins
L’événement Exposition de Dessins Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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