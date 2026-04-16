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Exposition de dessins et illustrations La Galerie Grande Forcalquier

Exposition de dessins et illustrations La Galerie Grande Forcalquier vendredi 8 mai 2026.

Lieu : La Galerie Grande

Adresse : 10 rue Grande

Ville : 04300 Forcalquier

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif :

Forcalquier

Exposition de dessins et illustrations

La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-08

Illustratrice spécialisée dans la littérature jeunesse, Ila Green développe parallèlement une démarche artistique plus personnelle.
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La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

An illustrator specializing in children’s literature, Ila Green is also developing a more personal artistic approach.

L’événement Exposition de dessins et illustrations Forcalquier a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence

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