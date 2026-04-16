Exposition de dessins et illustrations La Galerie Grande Forcalquier
Exposition de dessins et illustrations La Galerie Grande Forcalquier vendredi 8 mai 2026.
Forcalquier
Exposition de dessins et illustrations
La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-08
Illustratrice spécialisée dans la littérature jeunesse, Ila Green développe parallèlement une démarche artistique plus personnelle.
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La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
An illustrator specializing in children’s literature, Ila Green is also developing a more personal artistic approach.
L’événement Exposition de dessins et illustrations Forcalquier a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence
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