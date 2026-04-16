Exposition Détails d’époque, regards contemporains La Galerie Grande Forcalquier
Exposition Détails d’époque, regards contemporains La Galerie Grande Forcalquier vendredi 29 mai 2026.
Forcalquier
Exposition Détails d’époque, regards contemporains
La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-05-29
Venez découvrir les peintures, gouaches, illustrations et créations vestimentaires de Fiona Keane et Marie Ange Liedo
.
La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 42 47 21 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the paintings, gouaches, illustrations and clothing creations of Fiona Keane and Marie Ange Liedo
L’événement Exposition Détails d’époque, regards contemporains Forcalquier a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence
À voir aussi à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence)
- Numéro Zéro Espace Culturel de la Bonne Fontaine Forcalquier 28 avril 2026
- Circuit en voiture ‘Cheminement littéraire » en pays de Forcalquier Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence 1 mai 2026
- Exposition de dessins et illustrations La Galerie Grande Forcalquier 8 mai 2026
- Distilleries et Domaines de Provence, Distillerie et Domaines de Provence, Forcalquier 1 juin 2026
- Biscuiterie de Forcalquier, Biscuiterie de Forcalquier, Forcalquier 5 juin 2026