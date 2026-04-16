Exposition Détails d’époque, regards contemporains La Galerie Grande Forcalquier

Forcalquier

Exposition Détails d’époque, regards contemporains

La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-05-29

Venez découvrir les peintures, gouaches, illustrations et créations vestimentaires de Fiona Keane et Marie Ange Liedo

.

La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 42 47 21 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the paintings, gouaches, illustrations and clothing creations of Fiona Keane and Marie Ange Liedo

L’événement Exposition Détails d’époque, regards contemporains Forcalquier a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence