EXPOSITION DE DESSINS LES MAISONS CATALANES Rue de l’église Torreilles
EXPOSITION DE DESSINS LES MAISONS CATALANES Rue de l’église Torreilles vendredi 19 juin 2026.
Torreilles
EXPOSITION DE DESSINS LES MAISONS CATALANES
Rue de l’église Espace Maurice Macabies Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-23 12:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20 2026-06-22
Exposition de dessins réalisés par les élèves de CE1 et CM2 de l’école Jules Verne.
.
Rue de l’église Espace Maurice Macabies Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 53 46 26 patrimoinetorreilles66@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of drawings created by the second- and fifth-grade students at Jules Verne School.
L’événement EXPOSITION DE DESSINS LES MAISONS CATALANES Torreilles a été mis à jour le 2026-06-15 par BIT DE TORREILLES
À voir aussi à Torreilles (Pyrénées-Orientales)
- EXPOSITION SAM&CO Place des souvenirs d’enfance Torreilles 20 juin 2026
- ATELIER CULINAIRE SUBLIMER LES FRUITS ET LÉGUMES D’ÉTÉ Torreilles 20 juin 2026
- EXPOSITION PHOTOS DÉJANTÉES Torreilles 20 juin 2026
- STAGE DE QI GONG, TAI CHI ET TUISHU Chemin de Juhègues Torreilles 21 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE Parc du Jumelage Torreilles 21 juin 2026