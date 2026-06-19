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EXPOSITION DE DESSINS LES MAISONS CATALANES Rue de l’église Torreilles

EXPOSITION DE DESSINS LES MAISONS CATALANES Rue de l’église Torreilles

EXPOSITION DE DESSINS LES MAISONS CATALANES Rue de l’église Torreilles vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Rue de l'église

Adresse : Espace Maurice Macabies

Ville : 66440 Torreilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Torreilles

EXPOSITION DE DESSINS LES MAISONS CATALANES

Rue de l’église Espace Maurice Macabies Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-23 12:00:00

Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20 2026-06-22

Exposition de dessins réalisés par les élèves de CE1 et CM2 de l’école Jules Verne.
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Rue de l’église Espace Maurice Macabies Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 53 46 26  patrimoinetorreilles66@gmail.com

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English :

Exhibition of drawings created by the second- and fifth-grade students at Jules Verne School.

L’événement EXPOSITION DE DESSINS LES MAISONS CATALANES Torreilles a été mis à jour le 2026-06-15 par BIT DE TORREILLES

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