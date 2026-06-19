EXPOSITION DE DESSINS LES MAISONS CATALANES Rue de l’église Torreilles vendredi 19 juin 2026.

Torreilles

EXPOSITION DE DESSINS LES MAISONS CATALANES

Rue de l’église Espace Maurice Macabies Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-06-23 12:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-22

Exposition de dessins réalisés par les élèves de CE1 et CM2 de l’école Jules Verne.

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Rue de l’église Espace Maurice Macabies Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 53 46 26 patrimoinetorreilles66@gmail.com

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English :

Exhibition of drawings created by the second- and fifth-grade students at Jules Verne School.

L’événement EXPOSITION DE DESSINS LES MAISONS CATALANES Torreilles a été mis à jour le 2026-06-15 par BIT DE TORREILLES