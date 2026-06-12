Exposition de fin d’année des cours d’arts plastiques du Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Centre Paris Anim’ Maurice Ravel PARIS

Le CPA Maurice Ravel dispose d’un espace d’exposition artistique surnommé la Galerie Maurice Ravel. Chaque saison, cette galerie accueille plusieurs expositions présentant différentes techniques représentatives de la création artistique actuelle (peinture, dessin, photographie, collage, estampe, création numérique, art urbain, etc.).

À travers ces expositions, nous mettons un point d’honneur à offrir à nos publics la possibilité de découvrir l’art sous des formes variées et originales et de rencontrer des artistes aux parcours multiples, notamment à l’occasion des vernissages.

Exposition de juin : « Exposition des cours d’arts plastiques du CPA Maurice Ravel », du 13 au 25 juin 2026

Exposition gratuite en accès libre

Après plusieurs mois de travail, les élèves des cours d’arts plastiques du CPA Maurice Ravel vous présentent leur exposition de fin d’année dans le hall et la galerie du centre.

De la peinture au dessin, en passant par la BD ou le dessin manga mais aussi les maquettes et le modelage, cette exposition explore la création artistique sous toutes ses formes et à tous les âges !

Rendez-vous du 13 au 25 juin prochain pour découvrir leurs fabuleuses créations ! ✨

Exposition gratuite en accès libre.

Du 13 au 25 juin, la galerie du CPA Maurice Ravel accueille l’exposition de fin d’année des élèves des cours d’arts plastiques. Une exposition créative et intergénérationnelle !

Du samedi 13 juin 2026 au jeudi 25 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T12:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T09:00:00+02:00_2026-06-13T21:00:00+02:00;2026-06-14T09:00:00+02:00_2026-06-14T21:00:00+02:00;2026-06-15T09:00:00+02:00_2026-06-15T21:00:00+02:00;2026-06-16T09:00:00+02:00_2026-06-16T21:00:00+02:00;2026-06-17T09:00:00+02:00_2026-06-17T21:00:00+02:00;2026-06-18T09:00:00+02:00_2026-06-18T21:00:00+02:00;2026-06-19T09:00:00+02:00_2026-06-19T21:00:00+02:00;2026-06-20T09:00:00+02:00_2026-06-20T21:00:00+02:00;2026-06-21T09:00:00+02:00_2026-06-21T21:00:00+02:00;2026-06-22T09:00:00+02:00_2026-06-22T21:00:00+02:00;2026-06-23T09:00:00+02:00_2026-06-23T21:00:00+02:00;2026-06-24T09:00:00+02:00_2026-06-24T21:00:00+02:00;2026-06-25T09:00:00+02:00_2026-06-25T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS

https://animravel.aniapp.fr/actualites/99 +33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel



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