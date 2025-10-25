Cathy Doucet Odile Dufrène Marie-Pierre Obérone Mézières-en-Brenne

Expostion de peintures (Lauréats 29e salon 2025)

1 rue du Nord Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-31

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-10-31

Exposition de Cathy Doucet, Odile Dufrène et Marie-Martine Oberone.

Lauréats des Prix de la Municipalité et du Moulin au 39e Salon des peintres de la Brenne en 2025. Exposition de peintures et sculptures. .

1 rue du Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 24 contact@gite-moulin.fr

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English : Exhibition by Françoise Lauchet, Isabelle Prost, and Brigitte Vallin

Winners of the Municipality and Moulin Prizes at the 38th Brenne Painters’ Exhibition in 2024. Exhibition of paintings and sculptures.

L’événement Expostion de peintures (Lauréats 29e salon 2025) Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Brenne