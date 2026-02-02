Exposition de Gina Bardin et Sylvie Belghadid Mézières-en-Brenne

Exposition de Gina Bardin et Sylvie Belghadid

1 rue du Nord Mézières-en-Brenne Indre

Début : Samedi 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-28 18:00:00

2026-05-02

Exposition de peintures.

1 rue du Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 24 contact@gite-moulin.fr

English :

Exhibition of paintings and sculptures.

