Exposition de Gina Bardin et Sylvie Belghadid Mézières-en-Brenne
Exposition de Gina Bardin et Sylvie Belghadid Mézières-en-Brenne samedi 2 mai 2026.
Exposition de Gina Bardin et Sylvie Belghadid
1 rue du Nord Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-28 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Exposition de peintures.
.
1 rue du Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 24 contact@gite-moulin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of paintings and sculptures.
L’événement Exposition de Gina Bardin et Sylvie Belghadid Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Brenne