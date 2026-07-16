Exposition de gravures, Association Carrefour, Metz

Informations pratiques

Exposition de gravures 19 et 20 septembre Association Carrefour Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Patricia Gérardin, artiste lorraine et graveuse, propose une exposition de gravures, techniques mixtes, sur bois , carborundum, gravure en relief. Elle présente des livres d’artistes: en particulier « la Fabrication du Livre contre la guerre ». Sur une idée de Lancelot Hamelin, elle fait participer des réfugiés syriens, musulmans, iraniens et des jeunes mineurs du Foyer Carrefour. (Diaporamas « Graver contre la guerre. »)

Association Carrefour 3 Rue des Trinitaires, 57000 Metz Metz 57014 Bellecroix Moselle Grand Est +33 (0)3 87750726 https://www.facebook.com/share/1D1FJPzYBw/ Carrefour est une association dont l’objectif est l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Pour atteindre cet objectif, l’association gère un équipement social et éducatif polyvalent. Le projet associatif de Carrefour a été élaboré au fil du temps, depuis sa création en 1945-1946. Il prend ses racines dans une histoire locale, constamment renouvelée et dans différentes références morales, civiques, sociales qui ont en commun de se réclamer de l’humanisme. Il a été réécrit en 2008. Le projet d’établissement(s) est un travail collectif associant les administrateurs, les personnels, les résidentes et les acteurs du réseau accueil, hébergement et insertion. Entrée rue des Trinitaires via la place Jeanne d’Arc à cause des travaux.

Patricia Gérardin, artiste lorraine et graveuse, propose une exposition de gravures, techniques mixtes, sur bois , carborundum, gravure en relief. Elle présente des livres d’artistes: en particulier…

©Patricia Gérardin