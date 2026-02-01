Exposition de gravures au Musée Renaudot Petite Rue du Jeu de Paume Loudun
Exposition de gravures au Musée Renaudot Petite Rue du Jeu de Paume Loudun samedi 26 septembre 2026.
Exposition de gravures au Musée Renaudot
Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-09-26
En collaboration avec une artiste graveuse de Poitiers
Ateliers d’initiation aux techniques de gravure .
Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 27 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de gravures au Musée Renaudot
L’événement Exposition de gravures au Musée Renaudot Loudun a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme du Pays Loudunais