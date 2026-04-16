Exposition de Jacqueline Grasset Thionville
Exposition de Jacqueline Grasset Thionville lundi 11 mai 2026.
Thionville
Exposition de Jacqueline Grasset
22 Rue du Vieux Collège Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-11
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-11
Venez découvrir les peintures de Jacqueline Grasset.
Les dates indiquées correspondent uniquement à la mise à disposition de la salle et n’impliquent pas l’ouverture de l’exposition. Les artistes doivent afficher leurs dates et horaires d’ouverture sur la porte de la salle et sur leurs réseaux.Tout public
0 .
22 Rue du Vieux Collège Thionville 57100 Moselle Grand Est
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English :
Come and discover Jacqueline Grasset’s paintings.
The dates indicated are only for the use of the room and do not imply the opening of the exhibition. Artists must post their opening dates and times on the hall door and on their networks.
L’événement Exposition de Jacqueline Grasset Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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