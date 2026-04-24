Exposition de Jean-Luc Hugonenc à l’atelier-galerie William Montaudié Cahors
Exposition de Jean-Luc Hugonenc à l’atelier-galerie William Montaudié Cahors mardi 28 avril 2026.
Cahors
Exposition de Jean-Luc Hugonenc à l’atelier-galerie William Montaudié
117 rue Georges Clémenceau Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Vernissage participatif de l'exposition de Jean-Luc Hugonenc le samedi 2 mai à partir de 11h (salé, sucré, boissons..
Vernissage participatif de l'exposition de Jean-Luc Hugonenc le samedi 2 mai à partir de 11h (salé, sucré, boissons… à votre bon coeur!).
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117 rue Georges Clémenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 09 44 18 25 ag.william-montaudie@hotmail.com
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English :
Participatory opening of Jean-Luc Hugonenc's exhibition on Saturday May 2 from 11am (savoury, sweet, drinks…
L’événement Exposition de Jean-Luc Hugonenc à l’atelier-galerie William Montaudié Cahors a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Cahors Vallée du Lot
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