UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lauret

Exposition de Julia Kaulbach Lauret

dimanche 23 août 2026 · Lauret

Exposition de Julia Kaulbach Lauret

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Adresse
Auberge du Cèdre
Ville
34270 Lauret
Département
Hérault
Tarif

Lauret

Exposition de Julia Kaulbach

Auberge du Cèdre Lauret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-08-23

Entre paysages cévenols et univers contemporains, Julia Kaulbach dévoile à l’Auberge du Cèdre une sélection d’œuvres où techniques traditionnelles, perception et imaginaire se rencontrent.
Julia Kaulbach, artiste allemande qui habite et travaille à Sauve, présente une sélection de ses œuvres récentes à l’Auberge du Cèdre à Lauret, du 23 août au 14 novembre 2026. Venez la rencontrer lors du Vernissage dimanche 23 Août à 17h pour un moment convivial et découvrir ses peintures à l’huile, aquarelles, gravures, linogravures et œuvres issues de sa nouvelle série acrylique intitulée Multiverses . Dans son œuvre, les techniques traditionnelles côtoient un langage pictural contemporain. Bon nombre de ses aquarelles sont réalisées directement dans les paysages des Cévennes et même à l’Auberge, tandis que ses peintures grand format explorent des thèmes tels que la perception, la transformation et les liens invisibles entre les choses. A très bientôt pour cette belle rencontre.   .

Auberge du Cèdre Lauret 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 59 02 02  welcome@auberge-du-cedre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Between Cévennes landscapes and contemporary universes, Julia Kaulbach reveals a selection of works at the Auberge du Cèdre where traditional techniques, perception, and imagination meet.

L’événement Exposition de Julia Kaulbach Lauret a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

À voir aussi à Lauret (Hérault)