Informations pratiques

Lauret

Exposition de Julia Kaulbach

Auberge du Cèdre Lauret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-08-23

Entre paysages cévenols et univers contemporains, Julia Kaulbach dévoile à l’Auberge du Cèdre une sélection d’œuvres où techniques traditionnelles, perception et imaginaire se rencontrent.

Julia Kaulbach, artiste allemande qui habite et travaille à Sauve, présente une sélection de ses œuvres récentes à l’Auberge du Cèdre à Lauret, du 23 août au 14 novembre 2026. Venez la rencontrer lors du Vernissage dimanche 23 Août à 17h pour un moment convivial et découvrir ses peintures à l’huile, aquarelles, gravures, linogravures et œuvres issues de sa nouvelle série acrylique intitulée Multiverses . Dans son œuvre, les techniques traditionnelles côtoient un langage pictural contemporain. Bon nombre de ses aquarelles sont réalisées directement dans les paysages des Cévennes et même à l’Auberge, tandis que ses peintures grand format explorent des thèmes tels que la perception, la transformation et les liens invisibles entre les choses. A très bientôt pour cette belle rencontre. .

Auberge du Cèdre Lauret 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 59 02 02 welcome@auberge-du-cedre.com

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English :

Between Cévennes landscapes and contemporary universes, Julia Kaulbach reveals a selection of works at the Auberge du Cèdre where traditional techniques, perception, and imagination meet.

L’événement Exposition de Julia Kaulbach Lauret a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup