Exposition de Julie Laporte, CURSUS / CORPUS – Galerie Binome, Galerie Binome, Paris

Informations pratiques

Exposition de Julie Laporte, CURSUS / CORPUS – Galerie Binome 1 – 26 septembre Galerie Binome Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T13:30:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T13:30:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Julie Laporte interroge la photographie à l’heure de la raréfaction des matériaux, de l’héritage toxique des procédés et de la domination du numérique. Elle propose une résistance silencieuse du médium à sa propre obsolescence, en révélant ce qu’il laisse, transforme et engage. Le laissé-pour-compte devient un espace de renouvellement, où accidents et failles du processus photographique ouvrent de nouvelles voies de contemplation.

La sélection des œuvres déploie la dimension de récupération comme matière première et support aux gestes de régénération propres aux ambitions de l’artiste. L’accent est mis sur deux directions du travail. D’une part, le recyclage des bandes tests argentiques en pâte à papier avec laquelle elle développe le corpus Chymères – au sens de chyme – digestion. D’autre part, la transmission parcimonieuse de l’archive de papiers Cibachrome constituée lors des dernières années de tirage en laboratoire, pratique pour laquelle Julie Laporte a eu une grande expertise jusqu’à la disparition du procédé. Cette première exposition de l’artiste à la galerie convie à une plongée dans le laboratoire des expériences de l’artiste.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Binome 19 Rue Charlemagne, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France +33 (0)1 42 74 27 25 https://galeriebinome.com/ https://www.instagram.com/galeriebinome/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Depuis 2010, la Galerie Binome (Le Marais, Paris) est dédiée à la photographie contemporaine. Sa programmation d’expositions et de foires internationales s’ouvre aux artistes établis et émergents de l’art contemporain explorant les frontières conceptuelles et formelles du médium. En quête de nouvelles formes en photographie et s’intéressant aux expérimentations sur la matérialité et les supports de l’image, la sélection des œuvres établit notamment des dialogues avec la sculpture et le dessin, ou avec des matériaux traditionnels comme la céramique, le verre et le textile. La définition et l’élargissement du champ photographique sont au cœur des réflexions menées par la galerie.

Membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art, la Galerie Binome développe de nombreuses collaborations avec des personnalités du monde de l’art et de la photographie, commissaires d’exposition, institutions privées et publiques. Membre du Comité de sélection de Paris Photo en 2023, sa directrice Valérie Cazin rejoint le Comité d’honneur de la foire en 2024 ainsi que le Comité de pilotage du salon Polyptyque à Marseille. Métro Saint-Paul (M1), Pont-Marie (M7)

Parkings publics Pont-Marie, Baudoyer, Lobau-Rivoli & station­ne­ment réservé

Julie Laporte interroge la photographie à l’heure de la raréfaction des matériaux, de l’héritage toxique des procédés et de la domination du numérique. Elle propose une résistance silencieuse du à sa…

© Julie Laporte, courtoisie Galerie Binome