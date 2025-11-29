Exposition de la Maison de Loire Les yeux dans les yeux Jargeau
Exposition de la Maison de Loire Les yeux dans les yeux Jargeau samedi 21 novembre 2026.
Exposition de la Maison de Loire Les yeux dans les yeux
La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-12-19 17:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Exposition de GUY JANVROT photographies d’animaux sauvages de la Région Centre Val de Loire .
La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pastel workshop La Loire en lumière by Patrice LATGER
L’événement Exposition de la Maison de Loire Les yeux dans les yeux Jargeau a été mis à jour le 2025-12-23 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS