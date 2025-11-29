Exposition de la Maison de Loire Les yeux dans les yeux Jargeau

Exposition de la Maison de Loire Les yeux dans les yeux

Exposition de la Maison de Loire Les yeux dans les yeux Jargeau samedi 21 novembre 2026.

Exposition de la Maison de Loire Les yeux dans les yeux

La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-12-19 17:00:00

Date(s) :
2026-11-21

Exposition de GUY JANVROT photographies d’animaux sauvages de la Région Centre Val de Loire   .

La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60  accueil@maisondeloire45.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pastel workshop La Loire en lumière by Patrice LATGER

L’événement Exposition de la Maison de Loire Les yeux dans les yeux Jargeau a été mis à jour le 2025-12-23 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS