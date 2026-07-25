Informations pratiques

Meung-sur-Loire

Exposition de l’Atelier du Quai

Atelier du Quai Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-01

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-01

Découvrez la nouvelle exposition de l’Atelier du Quai à Meung-sur-Loire !

Découvrez la nouvelle exposition de l’Atelier du Quai à Meung-sur-Loire avec Michèle Le Gallo (peintures), Philippe Tronquoy (dessins) et Jean-Marc Vubassone (sculptures).

Entrée libre .

Atelier du Quai Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 78 41 00 98 michelelegallo@wanadoo.fr

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English :

Check out the new exhibition at the Atelier du Quai in Meung-sur-Loire!

L’événement Exposition de l’Atelier du Quai Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE