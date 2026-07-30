Exposition de l’Atelier n°7 Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay

dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Halle · Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Saint-Didier-en-Velay

Exposition de l’Atelier n°7

Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’atelier n°7 vous propose une exposition sous la halle.

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Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lateliernumero7@gmail.com

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English :

Atelier n°7 is hosting an exhibition in the market hall.

L’événement Exposition de l’Atelier n°7 Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Loire Semène