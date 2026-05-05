Exposition de Laurent Proux L’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen Caen

Caen

Exposition de Laurent Proux

L’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-07-04

Né en 1980 à Versailles, Laurent Proux vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l’École Nationale des Beaux-Arts de Lyon et de la Hochschule für Bildende Künste de Hambourg. Peintre et dessinateur, il produit une imagerie puissante et inédite.

Né en 1980 à Versailles, Laurent Proux vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l’École Nationale des Beaux-Arts de Lyon et de la Hochschule für Bildende Künste de Hambourg. Peintre et dessinateur, il produit une imagerie puissante et inédite qui explore les tensions entre le corps humain et son environnement, qu’il soit industriel ou naturel.

Si sa peinture impose de prime abord une facture réaliste en raison des objets représentés machines, lieux de travail, arbres, champs, corps sexualisés, etc. –, son style s’en émancipe par l’exploration continuelle de solutions picturales, intégrant aberrations, télescopage de plans et couleurs artificielles, définitivement affranchies de l’opposition entre figuration et abstraction. Le corps humain est traité par fragments, exagérations et silhouettes, pour mieux le rapprocher d’un corps-machine, politisé et violenté, souvent dérangeant, parfois sentimental. Construisant l’espace de son tableau comme une scène à la lisibilité altérée, l’artiste adresse à l’attention du spectateur une énigme visuelle et intellectuelle à arpenter du regard.

Cette exposition est présentée dans le cadre du festival Normandie Impressionniste .

L’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de Laurent Proux

Born in Versailles in 1980, Laurent Proux lives and works in Paris. He is a graduate of the École Nationale des Beaux-Arts in Lyon and the Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. As a painter and draughtsman, he produces powerful and original imagery.

L’événement Exposition de Laurent Proux Caen a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Caen la Mer