Exposition de Lukas Hoffmann – Galerie C, Galerie C, Paris

Informations pratiques

Exposition de Lukas Hoffmann – Galerie C 13 novembre – 12 décembre Galerie C Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T11:00:00+01:00 – 2026-11-13T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T11:00:00+01:00 – 2026-12-12T19:00:00+01:00

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie C 6 rue Chapon, 75003 Paris Paris 75003 Quartier Sainte-Avoye Paris Île-de-France +33 9 80 67 76 81 http://www.galeriec.ch/ https://www.instagram.com/galerie_c/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Après sa création à Neuchâtel (Suisse) en 2011, la Galerie C ouvre un second lieu d’exposition en septembre 2020. Située à Paris, en plein cœur du Marais, et pensée dans la continuité de son grand espace suisse, cette antenne de plus petite taille est imaginée comme un project space. Elle est l’occasion, pour l’équipe de la galerie, de penser à de nouvelles modalités de présentation de ses artistes, mais aussi de programmer des expositions résonnant avec les événements de l’espace helvétique, les foires d’art contemporain et les expositions institutionnelles des artistes représenté.e.s.

La Galerie C défend une vision humaniste et généreuse de l’art. Elle aspire à des échanges sincères avec son public et s’engage auprès de ses artistes en collaborant étroitement avec eux et pour eux — par des expositions hors-les-murs, des publications ou encore en les accompagnant dans des expositions institutionnelles. La Galerie C célèbre la rencontre et le dialogue à travers une pluralité de médiums, en présentant des univers authentiques et singuliers établis à travers des démarches qui lui semblent avant tout fondamentales. Réalités manifestes, lucidités rêveuses et regards visionnaires s’unissent pour mouvoir les saisons et l’esprit de la Galerie C. Métro Arts et Métiers (M3 et M11), Réaumur (M3 et M4)

Cette exposition s’inscrit au sein du parcours Photographie dans les galeries d’art, organisé par le Comité Professionnel des Galeries d’Art.

©Aurélien Mole