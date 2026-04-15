Exposition De l’usine au pôle culturel Gisors
Exposition De l’usine au pôle culturel Gisors mercredi 15 avril 2026.
Gisors
Exposition De l’usine au pôle culturel
5 Place des Libertés Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 18:30:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07
Exposition De l’usine au pôle culturel mémoires du site Gillet-Thaon
À travers photographies, archives et documents d’époque, plongez dans l’histoire fascinante de ce site emblématique de la blanchisserie-teinturerie (BTT) à son renouveau en pôle culturel, en passant par l’après-guerre et les grandes transformations du lieu.
Un véritable voyage dans le temps, entre mémoire industrielle et patrimoine local, pour comprendre l’évolution de notre territoire. .
5 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie +33 7 80 40 65 23 ggarcon09@gmail.com
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English : Exposition De l’usine au pôle culturel
L’événement Exposition De l’usine au pôle culturel Gisors a été mis à jour le 2026-04-12 par Vexin Normand Tourisme
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