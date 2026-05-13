Exposition de Manue Crocquevieille Artsarthe Galerie Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe

Exposition de Manue Crocquevieille

Artsarthe Galerie 6 Rue Bailleul Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-06-06

Nouvelle exposition à découvrir à ArtSarthe Galerie à Fresnay-sur-Sarthe.

L’aquarelliste Manue Crocquevieille expose à ArtSarthe Galerie à Fresnay-sur-Sarthe du samedi 6 juin au dimanche 26 juillet 2026.

Ouvert le vendredi de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h et le dimanche de 10h30 à 12h et de 15h à 18h.

Vernissage le samedi 6 juin à 18h.

Entrée libre. .

Artsarthe Galerie 6 Rue Bailleul Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 14 80 90 71 artsarthegalerie@gmail.com

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English :

A new exhibition at ArtSarthe Galerie in Fresnay-sur-Sarthe.

L’événement Exposition de Manue Crocquevieille Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-13 par OT des Alpes Mancelles