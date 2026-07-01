Exposition de maquettes et démonstrations sur le bassin, Musée maritime, fluvial et portuaire, Rouen

Informations pratiques

Exposition de maquettes et démonstrations sur le bassin 18 et 19 septembre Musée maritime, fluvial et portuaire Seine-Maritime

4€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les Maquettistes Navals Rouennais proposent une exposition de leurs plus belles maquettes dans leur atelier ainsi que des démonstrations de navigation sur le bassin du musée.

Musée maritime, fluvial et portuaire Hangar n°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 32 10 15 51 http://www.musee-maritime-rouen.asso.fr Le musée maritime fluvial et portuaire de Rouen retrace le passé du port de Rouen et celui de la Seine dans un lieu chargé d’histoire : un ancien hangar portuaire affecté au stockage du vin en provenance d’Afrique du Nord. Histoire de la batellerie et visite de la péniche « Pompon Rouge », les anciens ponts de Rouen, exposition « Rouen, ville maritime » construction et réparation navale aux « chantier de Normandie », la plongée en seine des épaves, la charpente maritime, les bateaux d’intérêt patrimonial. Téor 1, 2, 3 arrêt Mont-Riboudet Proximité du centre commercial Docks 76.

Les Maquettistes Navals Rouennais proposent une exposition de leurs plus belles maquettes dans leur atelier ainsi que des démonstrations de navigation sur le bassin du musée.

©musée maritime fluvial et portuaire de Rouen