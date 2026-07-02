Exposition de Mélissa Boucher Morales – Galerie Jocelyn Wolff, Galerie Jocelyn Wolff, Paris

Informations pratiques

Exposition de Mélissa Boucher Morales – Galerie Jocelyn Wolff 12 novembre – 23 décembre Galerie Jocelyn Wolff Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T11:00:00+01:00 – 2026-11-12T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-23T11:00:00+01:00 – 2026-12-23T19:00:00+01:00

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Jocelyn Wolff 1 rue de Penthièvre, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France +33 1 42 03 05 65 https://galeriewolff.com https://www.instagram.com/galeriejocelynwolff/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Basée à Paris, la Galerie Jocelyn Wolff promeut depuis plus de vingt ans une vision rigoureuse et engagée de l’art contemporain, soutenant les artistes émergents tout en favorisant la reconnaissance de figures historiques. La galerie a développé un programme artistique guidé par des valeurs esthétiques progressistes, encourageant la circulation des œuvres comme des idées.

La galerie représente William Anastasi, Zbyněk Baladrán, Diego Bianchi, Katinka Bock, Mélissa Boucher Morales, Colette Brunschwig, Marcelle Cahn, Miriam Cahn, Harald Klingelhöller, Irene Kopelman, Isa Melsheimer, Frédéric Moser & Philippe Schwinger, Santiago de Paoli, Ulrich Polster, Prinz Gholam, Elodie Seguin, Francisco Tropa, Franz Erhard Walther, Christoph Weber, Clemens von Wedemeyer et Yunyao Zhang, ainsi que les estates de Manuel Alvess et Imre Pán. Metro

Cette exposition s’inscrit au sein du parcours Photographie dans les galeries d’art, organisé par le Comité Professionnel des Galeries d’Art.

©Galerie Jocelyn Wolff