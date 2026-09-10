Exposition « De mon point de vue », Médiathèque François Mitterrand, Saint-Priest

Informations pratiques

Exposition « De mon point de vue » Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque François Mitterrand Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Deux artistes, un photographe et un réalisateur de podcasts, ont travaillé en résidence en 2023 et 2024 auprès des habitants de Bellevue à Saint-Priest : ils ont pris attache petit à petit avec des équipements de proximité, des associations, des professionnels et ont noué des contacts avec les habitants pour recueillir leur image et leur parole, sur leur vie dans leur quartier, leur parcours, leur vision des évolutions à venir dans le quartier. Venez voir et écouter les transformations du quartier Bellevue, du 1er au 30 septembre 2026.

« De mon point de vue » est un projet artistique porté par la Ville de Saint-Priest, avec le soutien de l’État et en partenariat avec la Métropole de Lyon, dans le cadre de l’accompagnement à la transformation urbaine du Centre-ville/Bellevue.

Médiathèque François Mitterrand Place Charles Ottina 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Centre-Ville / Gare / Garibaldi Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 81 92 21 50 https://www.bm-saint-priest.fr/

Journées européennes du patrimoine

©Ernesto Timor