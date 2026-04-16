Exposition de Muriel Mommens et Jean-Paul Héraud Eglise de Valette Lougratte
Exposition de Muriel Mommens et Jean-Paul Héraud Eglise de Valette Lougratte vendredi 18 septembre 2026.
Lougratte
Exposition de Muriel Mommens et Jean-Paul Héraud
Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:30:00
fin : 2026-10-02 18:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.
Lors de cette exposition, venez découvrir les installations textiles de Muriel Mommens et les peintures de Jean-Paul Héraud.
Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.
Lors de cette exposition, venez découvrir les installations textiles de Muriel Mommens et les peintures de Jean-Paul Héraud. .
Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 86 99 eglisevalettelougratte@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de Muriel Mommens et Jean-Paul Héraud
Every summer, the doors of Valette church open to welcome artists from the Lot-et-Garonne and surrounding area.
Come and discover Muriel Mommens’ textile installations and Jean-Paul Héraud’s paintings.
L’événement Exposition de Muriel Mommens et Jean-Paul Héraud Lougratte a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Lougratte (Lot-et-Garonne)
- Grand Loto du Club Soleil d’Automne Lougratte 10 mai 2026
- Exposition du Groupe Magenta Eglise de Valette Lougratte 3 juillet 2026
- Exposition de Romain Saubion Eglise de Valette Lougratte 10 juillet 2026
- Exposition de Philippe Crocquet, Patricia Cauvel et Joëlle Delude Reboul Eglise de Valette Lougratte 24 juillet 2026
- Exposition de Véronique Frémy Eglise de Valette Lougratte 31 juillet 2026