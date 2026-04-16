Exposition de Muriel Mommens et Jean-Paul Héraud Eglise de Valette Lougratte

Lougratte

Exposition de Muriel Mommens et Jean-Paul Héraud

Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:30:00

fin : 2026-10-02 18:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.

Lors de cette exposition, venez découvrir les installations textiles de Muriel Mommens et les peintures de Jean-Paul Héraud.

Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs.

Lors de cette exposition, venez découvrir les installations textiles de Muriel Mommens et les peintures de Jean-Paul Héraud. .

Eglise de Valette 2246 route de Valette Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 86 99 eglisevalettelougratte@gmail.com

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English : Exposition de Muriel Mommens et Jean-Paul Héraud

Every summer, the doors of Valette church open to welcome artists from the Lot-et-Garonne and surrounding area.

Come and discover Muriel Mommens’ textile installations and Jean-Paul Héraud’s paintings.

L’événement Exposition de Muriel Mommens et Jean-Paul Héraud Lougratte a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides