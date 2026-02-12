Exposition de Noël Place Sainte-Croix Loudun
Exposition de Noël Place Sainte-Croix Loudun vendredi 4 décembre 2026.
Exposition de Noël
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-04
Thème à venir .
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00 collegiale.ste.croix@ville-loudun.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de Noël
L’événement Exposition de Noël Loudun a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme du Pays Loudunais