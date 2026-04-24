Étel

Exposition de peinture Brigitte UGUEN & Laurent LAMARE

3 impasse Jean Bart Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Laurent Lamare est un peintre contemporain installé en Bretagne, dont le travail s’inscrit dans une approche figurative sensible et lumineuse. Inspiré par les ambiances urbaines, il capture des instants suspendus où la lumière joue un rôle central, évoquant une atmosphère à la fois intime et cinématographique. À travers ses toiles, il explore villes et ports avec une attention particulière portée aux contrastes, offrant une vision poétique du quotidien.

Brigitte Uguen est une artiste peintre bretonne dont l’univers est profondément ancré dans le paysage maritime. Formée aux Beaux-Arts de Brest, elle développe une œuvre riche en matières, mêlant techniques mixtes et textures pour traduire la force et la poésie du littoral. Ses compositions, inspirées des ports et des côtes bretonnes, invitent à une immersion sensorielle où la mer, la lumière et le vent deviennent presque palpables. .

3 impasse Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67

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L’événement Exposition de peinture Brigitte UGUEN & Laurent LAMARE Étel a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT 56