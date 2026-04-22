Tournoi de GIBAO Médiathèque – Étel

Étel

Tournoi de GIBAO

Médiathèque – 4 Pl. de la République Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le tournoi de Gibao aura lieu le vendredi 5 juin à 18h30 à la médiathèque d’Étel gratuit sur inscription.

Tournoi enfants-adultes de 8 à 99 ans !

Renseignements et réservations au 02 97 55 32 30 ou mediatheque@mairie-etel.fr .

Médiathèque – 4 Pl. de la République Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 32 30

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English :

L’événement Tournoi de GIBAO Étel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon