Étel

Concert Deux choeurs polyphoniques

Eglise Notre-dame-des-flots Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07 18:45:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre de la restauration de la très belle fresque réalisée par Xavier de Langlais en 1958 en fond de choeur de l’église d’Etel engagée par l’association Sauvons la fresque d’Etel , les deux choeurs KANERIEN SANT MERYN dirigé par Jean-Yves Le Ven et CHOEUR AN ALRE dirigé par la jeune cheffe Angéline Johnston présenteront leur répertoire de chants bretons et celtiques en langue bretonne.

Le concert sera ponctué de duos orgue et bombarde avec Jean-Yves Gouiffès à l’orgue Gonzales et Alain Cerisier à la bombarde. .

Eglise Notre-dame-des-flots Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 45 41 56 24

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English :

L’événement Concert Deux choeurs polyphoniques Étel a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon