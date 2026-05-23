Cinéma Film surprise Cinéma La Rivière – Étel
Cinéma Film surprise Cinéma La Rivière – Étel mardi 2 juin 2026.
Étel
Cinéma Film surprise
Cinéma La Rivière – 11 Boulevard Charles de Gaulle Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Le film surprise Coup de Cœur AFCAE, c’est l’occasion de découvrir chaque mois un film, en avant-première, sélectionné avec soin par l’Association Française des Cinémas Art et Essai et par Quai des Dunes.
Ce rendez-vous mensuel est une véritable invitation à la découverte. Le titre reste secret jusqu’au moment de la projection.
Laissez-vous surprendre par des œuvres nouvelles.
Un temps d’échange autour d’un pot est proposé après le film.
Réservations sur le site du cinéma La Rivière. .
Cinéma La Rivière – 11 Boulevard Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 84 41 95 49
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English :
L’événement Cinéma Film surprise Étel a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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