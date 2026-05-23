Colosse des mères une épopée lorientaise Cinéma La Rivière – Étel

Étel

Colosse des mères une épopée lorientaise

Cinéma La Rivière – 11 Boulevard Charles de Gaulle Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Lorient à la fin du 19e siècle. Au bassin à flot se trouvent les bateaux de pêche à voile et arrivent de nouveaux venus des chalutiers à vapeur. La pêche industrielle est lancée. 1927 Kéroman, un port pour la pêche industrielle ! Les décennies qui suivent voient se succéder euphories, crises, innovations et achèvement. Le plus gros armement de Lorient, puis de France. Un dirigeant innovant, Firmin, patron puis capitaine de l’armement témoigne. Grandeurs et décadences de la pêche industrielle à Lorient. L’occasion de comprendre aussi un rapport à la ressource qui change.

› Ciné-échange avec le réalisateur Alain Pichon et un grand témoin Firmin Philippe, en partenariat avec le Musée Des Thoniers .

Cinéma La Rivière – 11 Boulevard Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 84 41 95 49

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L’événement Colosse des mères une épopée lorientaise Étel a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon