Étel

Polyphonie bretonne à Etel

Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre de la restauration de la très belle fresque réalisée par Xavier de Langlais en 1958 en fond de choeur de l’église d’Etel engagée par l’association Sauvons la fresque d’Etel , les deux choeurs KANERIEN SANT MERYN dirigé par Jean-Yves Le Ven et CHOEUR AN ALRE dirigé par la jeune cheffe Angéline Johnston présenteront leur répertoire de chants bretons et celtiques en langue bretonne.

Les deux ensembles vocaux possèdent un répertoire de chants polyphoniques sacrés et profanes, traditionnels et contemporains, rendant ainsi hommage aux auteurs et compositeurs bretons qui ont participé à mettre en valeur un patrimoine musical breton souvent issu du Barzaz Breiz et de la transmission orale. Ils interprètent également des créations contemporaines toujours harmonisées pour quatre voix et des reprises de chants celtiques transposées en langue bretonne.

Le concert sera introduit par Ronan Sylvestre à la cornemuse.

L’hymne breton BRO GOZH sera chanté en fin de concert par les deux choeurs réunis dans une version harmonisées par Jean-Yves Le Ven. .

Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 45 41 56 24

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English :

L’événement Polyphonie bretonne à Etel Étel a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon