Étel

Exposition de peinture Brigitte UGUEN & Laurent LAMARE

3 Rue Jean Bart Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Laurent Lamare est un peintre contemporain installé en Bretagne, dont le travail s’inscrit dans une approche figurative sensible et lumineuse. Inspiré par les ambiances urbaines, il capture des instants suspendus où la lumière joue un rôle central, évoquant une atmosphère à la fois intime et cinématographique.

Brigitte Uguen est une artiste peintre bretonne dont l’univers est profondément ancré dans le paysage maritime. Formée aux Beaux-Arts de Brest, elle développe une œuvre riche en matières, mêlant techniques mixtes et textures pour traduire la force et la poésie du littoral. .

3 Rue Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67

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L’événement Exposition de peinture Brigitte UGUEN & Laurent LAMARE Étel a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon