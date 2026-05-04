Exposition de peinture Galerie Azimut Aix-en-Provence 29 et 31 mai Entrée libre

Entre figuration et émotion : immersion dans les dernières œuvres de Laurence Gasior.

Quand la matière raconte : nouvelle série de peintures de Laurence Gasior. A découvrir prochainement

La galerie Azimut accueille les dernières peintures de Laurence Gasior. Elles témoignent du présent et du monde qui nous entoure, Entre réalisme et émotion, ces œuvres capturent la beauté des instants simples, ceux qu’on ne remarque pas toujours, mais qui disent tout. C’est la magie des tâches colorées, de la force des touches, des contrastes entre ombre et lumière qui contribuent à la réalisation d’une œuvre figurative très picturale et témoignent de la grande sensibilité de l’artiste

Une exposition à ne pas manquer

.Artiste :GASIOR Laurence

[Gasior-laurence@orange.fr](mailto:Gasior-laurence@orange.fr)

Site : Gasior-laurence.com

Exposition de peinture du lundi 18 mai au samedi 30 mai 2026

Gallerie Azimut,1bis rue Matheron 13100 Aix en Provence

Entrée gratuite tous les jours de 10h30 à 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T21:00:00.000+02:00

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gasior-laurence@orange.fr

Galerie Azimut Aix en Provence 1 bis rue Matheron Saint-Eutrope Aix-en-Provence 13626 Bouches-du-Rhône



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