Exposition Pierres er marbres Bernard Varvat Le studio du Faubourg Aix-en-Provence
Exposition Pierres er marbres Bernard Varvat Le studio du Faubourg Aix-en-Provence vendredi 29 mai 2026.
Aix-en-Provence
Exposition Pierres er marbres Bernard Varvat
Du 29/05 au 10/06/2026 du lundi au samedi de 10h à 19h. Le studio du Faubourg 27b rue du 11 Novembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-06-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Le Studio du Faubourg expose les sculptures de Bernard Varvat à l’occasion de l’exposition Pierres et Marbres. Son travail fait dialoguer lignes, volumes, équilibres et tensions, dans une recherche formelle à la fois épurée et poétique.
Installé à Bouc-Bel-Air, l’artiste développe depuis de nombreuses années une œuvre abstraite en taille directe, principalement autour du marbre, de la pierre et du rapport sensible à la matière.
Bernard Varvat a présenté son travail dans de nombreuses expositions personnelles et collectives, en Provence comme à Paris, et a notamment exposé à Aix-en-Provence, Bouc-Bel-Air, Trets, Marseille et dans plusieurs salons d’art contemporains. Sociétaire et administrateur de la Société Nationale des Beaux-Arts, il est également engagé de longue date dans les réseaux professionnels de la sculpture.
Avec Pierres et Marbres, le Studio du Faubourg invite le public à découvrir un univers sculptural où la force minérale rencontre l’abstraction. Les œuvres de Bernard Varvat, façonnées dans la densité du marbre, ouvrent un espace de contemplation et d’interprétation, laissant à chacun la liberté de projeter son propre regard sur les formes. .
Le studio du Faubourg 27b rue du 11 Novembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 69 74 47 65 lestudiodufaubourg13@gmail.com
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English :
The Studio du Faubourg is exhibiting Bernard Varvat?s sculptures as part of the Pierres et Marbres exhibition. His work brings together lines, volumes, balance and tension, in a formal quest that is both pure and poetic.
L’événement Exposition Pierres er marbres Bernard Varvat Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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